لا تنتظري الرجال.. حيلٌ سهلة للقيام بالإصلاحات المنزلية

أميرة خالد(صدى):

دائماً من يُنظر على أنّ إصلاحات الأمور المنزلية تحتاج إمّا للرجال أو لأشخاص متخصّصين، إلا أن خبراء قدموا نصائح وحيل سهلة للمرأة كي تقوم ببعض الإصلاحات من دون حاجة للرجال أو لأشخاص من ذوي الإختصاص.

وأبرز هذه الحيل :

1- ثبتي القطعة المعدنية الحادة الموجودة في المبراة بملقط خشبي لقطع الأجزاء البلاستيكة من الأسلاك الكهربائية.

2- ضعي مغناطيساً في مقدمة المفكّ لتثبيت المسامير في الحائط، وضعيه أسفل المطرقة لحفظ أكبر عددٍ منها.

3- استخدمى الجزء السفلي من الزجاجة البلاستيكية لوضعها أسفل المثقاب لجمع البقايا المتناثرة.

4- ثبتي إسفنجة أسفل المسمار المراد خلعه من الحائط لعدم تشويهه.

5- استخدمي الورق الشفاف لتحديد أماكن ثقب الأشياء ذات الحوامل الخلفية.

6- ضعي كرة تنس بالمطرقة لتجنب تحطيم الأشياء التي يتم الطرق عليها.