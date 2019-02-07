نقل الاثاث احتكار مشبوه

عندما طلب مني احد الزملاء ان اطرح هذه القضية في مقال نظرا لمعاناته مع مكاتب نقل الاثاث وقام باحضار شخص يعمل في هذا المجال لم اكن متحمسا لذلك ولكن اصراره جعلني اتعقب هذه القضية واقوم بدور صحفي الاستقصاء واتصل على عدد كبير من الارقام عن طريق قوقل وجدت ان هناك جنسية واحده مسيطرة على مستوى المملكة وتدير اعمالها بشرائح جوال باسماء وهمية ويبلغ عددهم حوالي 1500 عامل في الرياض يتخذون من الاحياء الشعبية مقرا لهم ولشاحناتهم وخصوصا منفوحة ، يتحكمون في محرك البحث قوقل عن طريق هاكرز من جنسية افريقية ويقيم في ماليزيا بحيث يضع ارقام هواتفهم في الصفحات الاولى في محرك البحث قوقل ناهيك على انه يضع ارقام هواتفهم في اعلانات المكاتب المصرحة ويقوم بتغيير رقم المكتب المصرح ويضع رقم هاتف احد العمال ولا تقتصر خدمة نقل الاثاث انما يقومون باعمال غسيل الخزانات والمنازل ، يدير هذه المجموعة شخص من نفس جنسيتهم وهو رئيس هذا التنظيم على مستوى المملكة ويحتكم على مبالغ نقدية كبيره داخل منزله يقوم بارسالها نقدا بمساعدة بعض المتسترين عند سفرهم الى بلاده ، العجيب في ذلك ان هذا الزعيم له نفوذ ويمكن ان يؤذي اي شخص يعترض طريقه والدليل ان من اعطاني تلك المعلومات اختفى ولايرد على هاتفه ، حاولت ان اجمع اكبر عدد من المعلومات وجدت ان ارقامهم واحده ولهجتهم واحده ومسميات وهمية في قوقل لمكاتب ومؤسسات ليس لها وجود ويستغلون نقل الاثاث في سرقة بعض المحتويات من المنازل ومن ثم يرمون شريحة الجوال ويتعاون معهم بعض المتسترين من المواطنين من اجل ان يطمئن الزبون ان صاحب المكتب سعودي وهذا غير صحيح .

نقل الاثاث ونظافة المنازل يحتكرها تنظيم يقوم بتهريب الاموال وغير مصرح له ويعبث باقتصاد وآمن البلد ويدخل المنازل ولديه نفوذ عجيب !!