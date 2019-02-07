أب يقيم ” حفل تعذيب ” لابنته حتى التقطت أنفاسها الأخيرة!

القاهرة(صدى):

تجرد أب مصري من إنسانيته، مقدمًا على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب عدم سماعها لكلامه، وشقاوتها.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بعد القبض عليه، موضحًا أنه انفصل عن والدة الطفلة وتزوج من أخرى وعاشت ابنته ذات الـ 10 سنوات معهما.

وأشار المتهم إلى أن زوجته كانت تشتكي له من سلوك ابنته التي تلهو وتتسبب في سوء حالة النظافة بالشقة، ما اضطره إلى تقييد يديها وقدميها بسلك كهربائي عقابا لها وتركها بدون طعام.

وأقام المتهم لطفلته حفل تعذيب بتقييد يديها وقدميها بالسلك، وإطفاء السجائر في جسدها وكيها بالنار مستهدفا تعديل سلوكها، إلى أن لقت حتفها.