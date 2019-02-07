  • الخميس 7

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. 4 أفلام سعودية في برلين

4 أفلام سعودية في برلين

4 أفلام سعودية في برلين
أميرة خالد(صدى):

تشارك المملكة بأربعة أفلام، سيتم عرضها الاثنين المقبل، بمهرجان برلين السينمائي الدولي، في دورته الـ 69 .

وينطلق المهرجان اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية، بمشاركة العديد من الأفلام السينمائية من مختلف دول العالم.

والأفلام السعودية المشاركة بالمهرجان هي : ” أغنية البجعة ” ،و ” حياة ملونة ” ،و ” جابر ” ،و ” قبول ” .

وتم الإعلان عن الأفلام المرشحة لجائزة المهرجان، ” الدب الذهبي ” ، و ” الدب الفضي ” ، ويبلغ عددها 17 فيلمًا من أصل 400 فيلم، تم تقديمها من قبل المنتجين الفنيين والشركات، من جميع أنحاء العالم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *