4 أفلام سعودية في برلين

أميرة خالد(صدى):

تشارك المملكة بأربعة أفلام، سيتم عرضها الاثنين المقبل، بمهرجان برلين السينمائي الدولي، في دورته الـ 69 .

وينطلق المهرجان اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية، بمشاركة العديد من الأفلام السينمائية من مختلف دول العالم.

والأفلام السعودية المشاركة بالمهرجان هي : ” أغنية البجعة ” ،و ” حياة ملونة ” ،و ” جابر ” ،و ” قبول ” .

وتم الإعلان عن الأفلام المرشحة لجائزة المهرجان، ” الدب الذهبي ” ، و ” الدب الفضي ” ، ويبلغ عددها 17 فيلمًا من أصل 400 فيلم، تم تقديمها من قبل المنتجين الفنيين والشركات، من جميع أنحاء العالم.