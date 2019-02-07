تفاصيل محاكمة عربي أطلق موقعًا لتسهيل ” الدعارة “

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة أول درجة في أبو ظبي بسجن شخص من جنسية عربية لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة الهواتف، وإبعاده عن الدولة، لاتهامه بالمساعدة على ارتكاب الدعارة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم مساعدة نساء على ارتكاب الدعارة باستخدام شبكة معلوماتية.

واستغل المتهم شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور إباحية لإغراء راغبي المتعة بممارسة الجنس معهن لقاء أجر، وتمكينهم من التواصل معهن باستخدام الهاتف، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وبث مواد وصور إباحية.

وأثبت تقرير البحث والتحري أن لدى المتهم حسابات مخلة بالآداب العامة، يدعو فيها إلى الرذيلة وارتكاب الفاحشة من خلال برنامج التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، وموقع ” تويتر ” .