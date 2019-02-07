أحلام تتغزل في زوجها على طريقتها الخاصة

أميرة خالد(صدى):

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على المشاركة عبر وسم عنوانه ” شي حلو بحرف M ” ، منتهزة الفرصة للتغزل بزوجها مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام عبر الوسم صورة تجمعها بزوجها الهاجري قائلة: ” شي حلو بحرف الـ M ما يبي لها مطوع مبارك زوجي ” .

وليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها الفنانة الإماراتية عن حبها لزوجها، مشاركة متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أحلام ومبارك الهاجري تزوجا في عام 2003 ، ولديهما 3 أبناء هما : ” فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010.