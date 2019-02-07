بعد تنفيذ القصاص..إسدال الستار على قضية ” فتاة السامر “

نايف السالم(صدى):

على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” فتاة السامر ” ،نفذت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، حكم القصاص في قاتل الفتاة، وذلك بعد مرور ٧ سنوات من تنفيذه للجريمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم تنفيذ القتل قصاصا في الجاني ماجد بن ثبات بن ثابت البلادي سعودي الجنسية، لإقدامه على قتل المواطنة ابتسام بنت شامي بنت محمد المعشي، بضربها على رأسها وأجزاء متفرقة من جسدها، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

يذكر أنه قد عُثر على جثة الفتاة ملقاة بجوار حديقة عامة في حي السامر عام 1434 ،ونجحت الأجهزة الأمنية في شرطة جدة، في أقل من 24 ساعة على مرور الحادثة، في القبض على المتورطين في القتل.

واعترف المتهم بأنه احتجز الفتاة لمدة شهر، ثم قتلها عمدًا وعدوانًا بضربها حتى فارقت الحياة، واتهم أيضا بالاعتداء على سائق المجني عليها وسلبه محفظة نقوده.

وكان شريك القاتل الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قد اعترف بأنه ورد إليه اتصال من الجاني يطلب منه إحضار سيارته إلى الاستراحة، وعند حضوره شاهد الضحية ملقاة على الأرض وعليها آثار ضرب وكان الجاني مرتبكا، ليقوما بعد ذلك بإركاب الفتاة في المرتبة الخلفية للسيارة وكانت تتألم وتنزف دماً من رأسها ثم اتجها إلى محافظة جدة، حيث جرى إنزالها في حي السامر للتخلص منها .

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