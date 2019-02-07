بلاغ ضد إعلامية مصرية روجت للروبوت الجنسي

القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية المصرية رانيا بدوي، جدلا واسعا، بعد قيامها بالترويج للروبوت الجنسي ومهاجمة الرجل المصري.

وقالت الإعلامية رانيا بدوي في مقطع فيديو متداول، مخاطبة السيدات المطلقات والأرامل: ” اليوم معنا الروبوت يدلع، يقول لك بحبك، وكله حسب البرمجة ” .

ومن جانبه أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامي، ضد الإعلامية رانيا بدوي، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب فيديو ” الروبوت الجنسي ” ، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.

وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور، مطالبا بإحالتها للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل وفي حق المجتمع المصري أجمع.