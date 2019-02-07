بيتزي يقترح تخفيض راتبه الشهري

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن عرض مدرب المنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي، على مسؤولي اتحاد كرة القدم تخفيض مرتبه الشهري طوال التسعة أشهر المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عرض بيتزي يأتي لعدم وجود أي مشاركات او لقاءات رسمية للأخضر.

وقوبل طلب بيتزي بالرفض، حيث أن مسؤولي اتحاد الكرة بصدد تغيير الجهاز الفني للمنتخب والاستعانة بمدرب جديد.