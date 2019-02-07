بيتزي يقترح تخفيض راتبه الشهري
كشفت مصادر عن عرض مدرب المنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي، على مسؤولي اتحاد كرة القدم تخفيض مرتبه الشهري طوال التسعة أشهر المقبلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عرض بيتزي يأتي لعدم وجود أي مشاركات او لقاءات رسمية للأخضر.
وقوبل طلب بيتزي بالرفض، حيث أن مسؤولي اتحاد الكرة بصدد تغيير الجهاز الفني للمنتخب والاستعانة بمدرب جديد.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 26 دقيقة
العيب ليس بالمنتخب أو المدرب العيب بسياسة هيئة الرياضه
أرى من ألأفضل
أن نعيد الكره السعوديه لسابق عهدها با لأ عتماد على تطوير أبنائنا الاعبين بالأنديه
وأن نلقي فكرة الثمانية لاعبين ألأجانب نخفف من التواجد الاجنبي بقدر الامكان أرى أثنين
أو ثلاثه أجانب بالكثير كافيه
وأن نبعد فكرة الحراسة الاجنبيه
من ملاعبنا والاعتماد على حراسة وطنيه هذا أن أردنا تطوير كرة القدم السعوديه أما أن كانت هيئة الرياضه تود فقط تطوير أنديه أو ناد معين بعينه هذا شئ أخر وأن أستمرالحال على التواجد الاجنبي بهذا العدد الكبير في صفوف الانديه لا أعتقد باننا ننتظر منتخب نعقد عليه ألأمال أو ننتظر منه انجازات للوطن
وما شاهدناه
في كأس امم اسيا ألاخيره بالامرات هو أكبر دليل على فشل الاعب السعودي وضعف امكانياته اللياقيه والبدنيه والفنيه منتخبنا في الامرات شهد فقر فني من الحراسه حتى الهجوم بل شاهدنا منتخبنا لعب البطوله بدون مهاجم صريح وعتمد المدرب على الجناح فهد المولد في الهجوم الذي أفتقد حتى صانع اللعب في وسط المنتخب🍎🍏