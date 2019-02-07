بالفيديو.. فنان العرب يعلق على تجاهل تركي آل الشيخ مصافحته

أميرة خالد(صدى):

علق فنان العرب محمد عبده، على تجاهل رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مصافحته خلال مؤتمر صحفي، الشهر الماضي.

ورد محمد عبده على سؤال وجهه له مذيع خلال تواجده في الكويت لإحياء حفل ضمن فعاليات ” مهرجان فبراير ” .

وقال عبده: ” أنا ما أعرف عن أي شيء تقصد.. أنا ما أتعامل مع السوشيال ميديا ” ،مؤكدًا على وجود علاقه صداقة تجمعه بآل الشيخ.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا آل الشيخ بعدما تجاهل مصافحته، حيث اكتفى بمصافحة الداعية عادل الكلباني الذي كان يجلس بجوار فنان العرب.

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