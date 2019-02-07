تفاصيل معاقبة ” تعليم شقراء ” لمشرف تلفظ على مدير المتابعة

عادل الحربي(صدى):

على خلفية تلفظ أحد مشرفي إدارة التعليم في شقراء، على مدير المتابعة قبل عامين، أصدر مدير إدارة التعليم في شقراء، الدكتور خالد الشبانة، عقوبة ” اللوم ” على المشرف.

وكان المشرف قد تغيب عن العمل في أحد الأيام؛ فقام مدير المتابعة آنذاك بالرفع فيه لدى الجهات المختصة، ما حدا بالمشرف المذكور للتلفظ على مدير إدارة المتابعة بكلام غير لائق، وذلك أثناء وجودهما في مكتب سكرتير مدير التعليم، وأمام عدد من منسوبي الإدارة.

ورفع مدير المتابعة حينها شكوى ضد المشرف، وبعد التحقيق في الشكوى، واتخاذ إجراءات عدة، قررت الإدارة القانونية بالوزارة توجيه عقوبة ” اللوم ” للمشرف المذكور؛ فتم إصدار عقوبة اللوم للمشرف بقرار مدير تعليم شقراء في ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ.

ونص القرار على أنه بناء على خطاب المدير العام للإدارة العامة للمتابعة المنتهي بالرأي القانوني لعقوبة اللوم بناء على الشكوى المرفوعة ضد المشرف من مدير المتابعة سابقًا عليه تقرر ما يأتي: ” توجيه عقوبة اللوم بموجب الفقرة الـ(٢) من أولاً من المادة الـ(٣٢) من القسم الثالث من أصول التحقيق والتأديب من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٧/ ١٣٩١، وإشعار المشرف المذكور بعدم العودة لمثل هذه المخالفة، واحترام الواجبات الوظيفية، والتحلي بضبط النفس في التعامل مع الآخرين، وتلافي ذلك مستقبلاً مع ثقتنا وأملنا بتعاونه والتزامه بالواجبات الوظيفية، كما أنه سيتم تزويد ملفه بصورة من ذلك والجهات ذات العلاقة ” .