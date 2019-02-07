بالفيديو.. استشاري تغذية يكشف عن وجود مادة مسرطنة في ” البطاطس المقلية “

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية والمجموعة السعودية للتغذية الانبوبية، استشاري التغذية الإكلينيكية عبدالعزيز العثمان، أن مادة ” الاكليرميد المسرطنة ” موجوده عشرات المرات في البطاطس المقلية.

وحذر العثمان من الإفراط في تناول البطاطس المقلية، مشيرًا إلى أن العديد من منظمات الصحة العالمية قد حذرت من تناولها كوجبة سريعة.

وتوجد مادة الأكليرميد في البطاطا المقلية، والشيبسي، والأطعمة المحروقة، وهي تزيد من خطر التعرض لمرض السرطان.