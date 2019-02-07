النفيعي يتكفل بدفع 40 ألف غرامة نيابة عن سالم الأحمدي

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس النادي الأهلي السابق ماجد النفيعي تكفله بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال نيابة عن سالم الأحمدي المتحدث الرسمي للنادي.

جاء ذلك بعد قبول لجنة الانضباط والاخلاق الشكوى المقدمة من رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بسبب تصريحات الأحمدي ” المسيئة ” اليه.

وكانت اللجنة قد ألزمت الأحمدي بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في أجل أقصاه 30 يومًا بداية من تاريخ القرار.

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