بالفيديو.. مدير الالتزام بـ ” الصحة ” : ضبطنا أشخاص يبيعون الإجازات المرضية بمواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

أوضح مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، يوجد شقين في الإجازات المرضية، شق الذي يباع بـ50 ريال و20 ريال هذه كلها إجازات وهمية مخالفة للنظام.

وتابع عبدالمحسن، خلال استضافته في برنامج ” الراصد ” : وضبطنا أشخاص يبيعون الإجازات المرضية في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الجهات الأمنية.

وأضاف ” العتيبي ” : والشق الثاني، هو أن بعض المؤسسات الصحية ألزمت المريض بأن يدفع مبالغ مالية ليستلم الإجازات المرضية الصحيحة، وهنا نوضح أن وزارة الصحة لم تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بهذه الخدمة.

واستطرد: ” هذه خدمة اختيارية للقطاع الخاص، وكان التعاون فيها من البداية مع وزارة الخدمة المدنية، وحققت نجاح كبير في التحقق من الإجازات والبعض عن الإجازات الوهمية. ”

واختتم: ” نهيب بجميع المؤسسات الصحية عدم إلزام المرضى بدفع مبالغ إضافية. ”