بالفيديو.. صالح عبدالواحد يروي قصة سيف العرضة مع ملوك المملكة
روى الشيخ صالح عبدالواحد، رئيس العرضة السعودية، قصة سيف العرضة التاريخي مع ملوك المملكة، خلال استضاف الإعلامي عادل أبو حيمد، له في حلقته الجديدة.
وقال صالح عبدالواحد إن له تاريخًا ومناسبات عدة، أولها مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، حيث حضر به في مهرجان الجنادرية، والأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- أدى العرضة بهذا السيف، في إحدى المناسبات.
وتابع: ” أخيرًا وليس آخرًا ملك القلوب الملك سلمان بن عبدالعزيز قائدنا وباني نهضة هذا البلد يشرفني أن يعرض به، فهذا فخر لآل عبدالواحد كلهم. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64519 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله الملوك المتوفين واطال بعمر قائدنا خادم الحرمين الشريفين ,, آمين ,,
,, طيب ياابو سيف ,, موفق ,,