بالفيديو.. هل يخرج الزكاة عن الأرباح فقط أم عن رأس المال أيضاً ؟

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند هل يخرج الزكاة عن الأرباح فقط أم عن رأس المال أيضاً ؟، وذلك ردًا على سؤال متصل عبر برنامج ” يستفتونك ”

ورد الشيخ خلال لقاءه في البرنامج قائلًا : كل عروض التجارة يجب فيها الزكاة وهذه السلع الذي عرضها للبيع يزكيها مع زكاة ماله النقود.

وأضاف الشيخ قائلا مالا يعرضه للتجارة ويحتاجه في المحلات من اجهزة ومكاتب ومستلزمات، هذه لا زكاة فيها.