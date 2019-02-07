بالفيديو.. هل يخرج الزكاة عن الأرباح فقط أم عن رأس المال أيضاً ؟
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند هل يخرج الزكاة عن الأرباح فقط أم عن رأس المال أيضاً ؟، وذلك ردًا على سؤال متصل عبر برنامج ” يستفتونك ”
ورد الشيخ خلال لقاءه في البرنامج قائلًا : كل عروض التجارة يجب فيها الزكاة وهذه السلع الذي عرضها للبيع يزكيها مع زكاة ماله النقود.
وأضاف الشيخ قائلا مالا يعرضه للتجارة ويحتاجه في المحلات من اجهزة ومكاتب ومستلزمات، هذه لا زكاة فيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64519 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,