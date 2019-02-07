تنويه مهم للضيوف الذين حجزوا رحلات المناطيد لأيام 7 و8 و9 فبراير

علي القحطاني(صدى):

قدم الحساب الرسمي لـ ” شتاء طنطورة ” تنويه خاص للضيوف الذين قاموا بحجز رحلات المناطيد لأيام: 7، 8، 9 فبراير 2019م.

وأوضح الحساب أن الطيران الحر صباحًا ليوم الخميس وكذلك المناطيد المعلقة والعرض الليلي ملغاة، وكذلك الجمعة والسبت.

وأضاف أنه تم تحديث حالة الرحلات أعلاه بناءً على التقارير الفنية للأحوال الجوية وهي قابلة للمزيد من التحديث بحسب المستجدات، وأنه يمكن استرجاع قيمة التذاكر كاملة.

وتابع: ” سيحصل ضيوفنا الكرام الذين أتموا حجز رحلات المناطيد عبر الموقع الإلكتروني على قيمة تذاكرهم كاملة، حيث سيصل بشكل آلي إلى حساباتهم المصرفية أو بطاقتهم الائتمانية المحجوز بواسطتها وذلك خلال مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ الإلغاء.

واستطرد: ” والذين أتموا حجوزاتهم عبر الشراء المباشر من شباك التذاكر في مواقف فعالية شتاء طنطورة استرجاع قيمة حجوزاتهم بشكل فوري بمجرد التوجه إلى نفس الموقع وتقديم بطاقات الهوية والتذاكر الخاصة بهم خلال أيام الأسبوع من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.