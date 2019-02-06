بالفيديو.. ردة فعل جماهير النصر تجاه حكم VAR

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطة الحكم المسؤول عن الـVAR، وردود فعل جمهور النصر تجاه.

وأوضح الفيديو جماهير النصر، وهم يشيرون بإيديهم في إشارة منهم إلى سوء حكمه.

يذكر أن المباراة التي جمعت بين النصر والقادسية، انتهت بفوز فريق النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهدف الأول لفريق النصر للاعب عبد الرازق حمد الله، في الدقيقة 11، بينما في الدقيقة 71 هدف التعادل لفريق القادسية، وفي الدقيقة 81 الهدف الثاني لفريق النصر، ليتم تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.