” القادسية ” يرفع احتجاجاً رسمياً إلى الانضباط بسبب ” سلطان الغنام “

نواف السالم(صدى):

رفع نادي القادسية احتجاجاً رسمياً إلى لجنة الانضباط والأخلاق وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي النصر سلطان الغنام.

قال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وسيتم رفع كافة التفاصيل للجنة خلال المدة النظامية.

ويذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم قررت صباح اليوم الأربعاء تعليق قرارها القاضي بإيقاف لاعب فريق النصر سلطان الغنام حتى نهاية يوم 10 فبراير.

وكانت اللجنة أعلنت مساء أمس ايقاف سلطان الغنام مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال لحساب الاتحاد.