الانضباط: قبول شكوى البلطان وتغريم متحدث الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، قبول الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.

ويذكر أن رئيس الشباب كان قد تقدم بشكوى طالباً تتبع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي بسبب إدلاء الأخير لتصريح في أحد البرامج التلفزيونية اعتبرها البلطان إساءة إليه.