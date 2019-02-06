الانضباط: قبول شكوى البلطان وتغريم متحدث الأهلي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، قبول الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.
ويذكر أن رئيس الشباب كان قد تقدم بشكوى طالباً تتبع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي بسبب إدلاء الأخير لتصريح في أحد البرامج التلفزيونية اعتبرها البلطان إساءة إليه.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12441 ] نشر منذ 8 دقائق
سالم الاحمدي ٤٠الف
البلطان غلط على جمهور الاهلي و الي في النادي تغرم 20الف؟
يلعن دوريكم اقسم باالله فساد👍👌☺