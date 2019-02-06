بالصورة.. أحمد موسى في مدرجات مباراة النصر القادسية

نواف السالم(صدى):

أظهرت صورة تواجد أحمد موسى لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، في مدرجات مباراة النصر القادسية، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، من الإجازة الخاصة ” 12 يومًا ” التي منحت له بسبب وفاة والدته الأسبوع الماضي، أمس الثلاثاء، ومنها إلى الخضوع لفحوصات طبية للكشف على إصابته.

يذكر أن المباراة التي تجمع بين النصر والقادسية، انتهت بفوز فريق النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، وكان الهدف الأول لفريق النصر للاعب عبد الرازق حمد الله، في الدقيقة 11، بينما في الدقيقة 71 هدف التعادل لفريق القادسية، وفي الدقيقة 81 الهدف الثاني لفريق النصر، ليتم تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.