تفاصيل حادث وادي الفرع وأسماء الضحايا والمصابين
كشفت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، عن أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروري، والذي تسبب في وفاة معلمين اثنين، وإصابة اثنين آخرين، بعد نهاية دوام عملهم.
وقالت الإدارة، عبر حسابها على ” تويتر ” في بيان لها: إن الضحايا والمصابين من مجمع مدارس الحمنة التعليمي التابع لمحافظة وادي الفرع وأسفر عن وفاة اثنين وهما:
– طلال حميدان العمري تخصص إنجليزي.
– باسم عليثة الحسيني تخصص لغة عربية.
وأضافت إدارة التعليم أن الحادث تسبب أيضًا في إصابة معلمين اثنين وهما:
– زياد حمدان البلادي تخصص كيمياء.
– ياسر منور العلوي تخصص أحياء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64503 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحم من توفي ويشفي من اصيب ,, آمين ,,