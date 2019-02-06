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تفاصيل حادث وادي الفرع وأسماء الضحايا والمصابين

تفاصيل حادث وادي الفرع وأسماء الضحايا والمصابين
نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، عن أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروري، والذي تسبب في وفاة معلمين اثنين، وإصابة اثنين آخرين، بعد نهاية دوام عملهم.

وقالت الإدارة، عبر حسابها على ” تويتر ” في بيان لها: إن الضحايا والمصابين من مجمع مدارس الحمنة التعليمي التابع لمحافظة وادي الفرع وأسفر عن وفاة اثنين وهما:

– طلال حميدان العمري تخصص إنجليزي.

– باسم عليثة الحسيني تخصص لغة عربية.

وأضافت إدارة التعليم أن الحادث تسبب أيضًا في إصابة معلمين اثنين وهما:

– زياد حمدان البلادي تخصص كيمياء.

– ياسر منور العلوي تخصص أحياء.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64503 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يرحم من توفي ويشفي من اصيب ,, آمين ,,

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