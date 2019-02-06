بالفيديو.. ” العرفج ” يعلق على المقطع المنتشر للاعب سلمان الفرج ووليد عبدالله

نواف السالم(صدى):

علق الدكتور أحمد العرفج، على الفيديو المنتشر للاعب الهلال سلمان الفرج وحارس مرمى النصر وليد عبدالله.

وقال الدكتور أحمد خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنه بداية مازال على رأيه أن الدوري 70% للهلال و30% للنصر.

وتابع ” العرفج “: ” ولازم أبين أن بالنسبة ليا أنا اتحادي للأخر ولكن مع الفرق الأخرى أنا واقف على مسافة بعيدة، وأنا منذ سنتين ثلاثة كنت أشجع النصر ومازالت أحب النصر ولكن مسار النصر أرتفع عندهم حس المؤامرة وحس الظلم أصبح عالي عالي. ”

وأضاف أحمد: ” أنا أثق في الرئيس سعود آل سويلم وأتمنى أنه يهدي الأمور أكثر، والنصر عنده فريق جبار ولكن لو أحسن استغلالها والله يأخذ بطولة آسيا براحة ولكن منشغلين في الحوارات ومنافسهم الهلال المفروض لما يلعب مباراة يركز على الفوز وليس ما يحدث لنتيجة الهلال. ”