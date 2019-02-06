بالصور.. تفاصيل إندلاع حريق بمستودع بجدة

نايف السالم(صدى):

أوضح الدفاع المدني بمحافظة جدة تفاصيل اندلاع حريق، مساء اليوم في مستودع للمواد الغذائية، وتسبب في إصابتَيْن.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان: باشر الدفاع المدني الحادث بعد ورود بلاغ لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة؛ إذ تم تحريك عدد من فِرق الإطفاء والإنقاذ، تدعمها الآليات المساندة لموقع الحادث.

وأضاف العقيد سرحان بأنه مع وصول الفرق، والشروع في مباشرة الحادث، اتضح أن الحريق داخل مستودع للمواد الغذائية، وتمكنت الفرق من الحد من انتشار الحريق، والوصول لمصدر اللهب؛ وهو ما ساعد على إنهاء الحريق.

وتابع أنه في طور إجراءات تأمين الموقع كونه مكون من مواد غذائية؛ لذا تم وقوف مندوب من أمانة جدة على الموقع، وفصل التيار الكهربائي عن طريق الفرق المختصة بشركة الكهرباء.