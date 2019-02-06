رئيس ” الاتحاد ” يلتقي المشجع الأصم الأبكم ويهديه قميصًا وتذاكر ذهبية

ماجد محمد(صدى):

التقى رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر، المشجع الاتحادي، مبارك الزهراني، في مقر النادي مساء اليوم الأربعاء.

وقدم لؤي له قميص الفريق الأصلي الذي يحمل اسمه، وبتوقيع جميع اللاعبين، كما قام بتسليمه تذاكر المنصة الذهبية لمواجهة الاتحاد والتعاون.

وكان المشجع الزهراني المسن الأبكم الأصم الذي ظهر في فيديو وهو يعبِّر عن فرحته بعد فوز فريقه أمام نادي الوحدة قد حظي بتفاعل عدد من محبي العميد معلنين تكفلهم بقيمة التذاكر له لحضور أي مباراة قادمة تجمع العميد مع أي نادٍ آخر.