بالفيديو.. العرفج: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر
علق الكاتب وعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، على معاناة موظفين البنود 9 سنوات تقريبًا بلا دورات ولازيادة في الراتب ولا غلاء معيشة في جامعة طيبة.
وقال الدكتورالعرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر.
وأضاف العرفج قائلًا: هناك كوادر منذ 16 عاما ولم يتم تعيينهم حتى الآن، فهناك تأخر في تنفيذ التوجيهات.
الدكتور #أحمد_العرفج: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر، وهناك كوادر منذ 16 عاما ولم يتم تعيينهم حتى الآن#ياهلا_بالعرفج@arfaj1#أماني_في_ثواني#وزير_الخدمة_المدنية pic.twitter.com/XdHGEDmxN8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 6, 2019
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