بالفيديو.. العرفج: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر

علي القحطاني(صدى):

علق الكاتب وعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، على معاناة موظفين البنود 9 سنوات تقريبًا بلا دورات ولازيادة في الراتب ولا غلاء معيشة في جامعة طيبة.

وقال الدكتورالعرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر.

وأضاف العرفج قائلًا: هناك كوادر منذ 16 عاما ولم يتم تعيينهم حتى الآن، فهناك تأخر في تنفيذ التوجيهات.