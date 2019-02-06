  • الأربعاء 6

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. العرفج: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر

بالفيديو.. العرفج: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر

بالفيديو.. العرفج: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر
علي القحطاني(صدى):

علق الكاتب وعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، على معاناة موظفين البنود 9 سنوات تقريبًا بلا دورات ولازيادة في الراتب ولا غلاء معيشة في جامعة طيبة.

وقال الدكتورالعرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية: جميع لوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى إعادة نظر.

وأضاف العرفج قائلًا: هناك كوادر منذ 16 عاما ولم يتم تعيينهم حتى الآن، فهناك تأخر في تنفيذ التوجيهات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *