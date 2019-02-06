إطلاق برنامج تحديات الترفيه.. رصد 20 مليون ريال لتدريب المواهب

علي القحطاني(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تحديات الترفيه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية ورصدنا ٢٠ مليون ريال لتدريب وتمكين أفضل المواهب لتصل للعالمية.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على النجوم والموهوبين والهواة من كافة أنحاء المملكة ودعمهم وتطوير مواهبهم، تم إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية تحديات الترفيه الذي يتضمن أكثر من 20 تحدي في أكثر من 20 نشاط ترفيهي متنوع.