بالفيديو.. ” المطلق ” يحذر من إظهار المفاتن في الأسواق

علي القحطاني(صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من إظهار المفاتن في الأسواق، ولبس الثياب الضيقة والمشقوقة من أسفل.

وجاء ذلك ردًا على سؤال في برنامج ” فتاوى ” قال فيه: ” أخواتي يعملن في الأسواق ويتعطرن ويتبرجن ويلبسن ثياباً مشقوقة من أسفل وأنصحهن ولا يسمعن مني أرجو أن تتحدثوا بنصيحة لهن ولأمثالهن ” .

ورد الشيخ المطلق قائلاً: ” حرم الله التبرج ونسبه إلى الجاهلية، قال تعالى: ” وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ” يعني إظهار المفاتن في الأسواق من العطر ولبس الثياب الضيقة والثياب المشقوقة من أسفل ونحو ذلك هذا كله من عمل الجاهلية، من التبرج الذي هو من كبائر الذنوب ! ” .

وأضاف: ” وإذا استعطرت المرأة معه فالرسول صلى عليه وسلم يقول: ” «أَيُّمَا امرأة اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ» ولذلك علينا أن نتقي الله وعلينا أن نناقش بناتنا وأبناءنا، يا أخواني ما يجوز هذا العمل! ” .