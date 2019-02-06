مقتل 13 حوثيًا بينهم قيادي في ذمار

فهمي محمد(صدى):

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، معسكرًا تدريبيًا لميليشيات الحوثي في غرب محافظة ذمار، ما أسفر عن مقتل 13 من العناصر الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بينهم مشرف الميليشيات في المنطقة.

وشنت المقاتلات 7 غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة بني العارسي، في مديرية وصاب السفلى في المحافظة، وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الحوثي.

وقال سكان محليون إن الطيران استهدف معسكراً للعشرات من أبناء المنطقة أثناء تدريبهم في أحد الشعاب الجبلية تمهيداً لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي، وإن الميليشيات صعدت مؤخراً من تحركاتها في مديرية وصاب السافل تزامناً مع معارك في الساحل الغربي لليمن.