علي القحطاني(صدى):

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، نصائح لتجنب التعثر في سداد القروض قدر الإمكان.

وقالت اللجنة إن من هذه النصائح: حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة، وتنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض.

كما يجب التأكد من توافر رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، وإخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

ويذكر أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل.