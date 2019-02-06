” التجارة ” تشهِّر بمنشأة تبيع العطور المغشوشة

علي القحطاني(صدى):

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بوافد مخالف، يعمل لدى منشأة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمحافظة رفحاء.

وجاء ذلك إثر ثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات العطور المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وهو ما يعد غشًّا تجاريًّا وإيهامًا وتضليلاً للمستهلك.

وتضمن حكم قضائي من المحكمة الجزائية بعرعر، فرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، إضافة إلى عقوبة الإبعاد للعامل المسؤول، وعدم السماح له بالعودة للعمل في السعودية،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.