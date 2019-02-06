بالفيديو.. شاعر مصري يشارك بمسابقة فرسان القصيد بديوان 12000 صفحة
شارك شاعر مصري بـمسابقة فرسان القصيد، بديوان شعري من ١٢٠٠٠ صفحة، يحتوي على 7210 قصيدة.
وأظهر مقطع فيديو، الشاعر وهو يحمل الديوان بعناء لكبر حجمه، وأثار مقطع الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين: ” ماشاء الله قد التحدي ٧٢١٠ قصيدة مصر العروبة “، ” المصريين مالهم حل. ”
يذكر أنه حرصًا على تعزيز الطابع الثقافي والشعري ونشره خصوصاً لدى جيل الشباب في المملكة وخارجها، وسعيًا للحفاظ على المخزون التراثي الغني للمنطقة وفي قلبها الخليج العربي، يقدّم نادي الإبل ” فرسان القصيد “: برنامج المنافسة الشعرية والأدبية والتراثية، الذي يعرض على MBC1، في تعاون هو الأول من نوعه في المنطقة.
11[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
قرصان ههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64479 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ممتاز ,,,
.. اما المجلد هذا لاقبله ولا بعده باالحجم لسى مارأينا ,, يغالك شوكه هايدرولوكيه تشيله معك ,,
,, بس فرصان القصيد هذي لحالها نكته في العنوان ,,
,, باالبدايه حسبتها قرصان .. قلت الله يجيب مطازيز القصيد من بعدها ,,