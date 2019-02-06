في رسالة صوتية.. تركي الحمد يشكر ولي العهد على اطمئنانه على صحته

نايف السالم(صدى):

قدم الكاتب الدكتور تركي الحمد الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد، بعد اطمئنانه على صحته بعد تعرضه لحـادث سير وهو في طريقه لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب بمصر.

وقال في تسجيل صوتي نشرته قناة ” العربية ” : ” في هذا الظرف أُحب أن اشكر كل من اعتنى بي، سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، وسفير المملكة في مصر أسامة نقلي ” .

وأضاف الحمد: ” أحب أن أشكر كذلك طاقم الرحلات الذي اعتنى بي تماما، ما جعلني أفتخر بأنني أنتمي لهذا البلد ” ، مؤكدا أنه وجد من الرعاية والحب ما لا يستطيع تصوره، والحادثة بيّنت لي حب الناس وتقديرهم ” .