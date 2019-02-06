” ضربة حذاء ” تقتل 4 أشخاص

القاهرة(صدى):

توجه رجل أربعيني، مصري الجنسية، إلى منزل خصمه الذي تعدى عليه بالضرب بالحذاء وكسر ذراعه قبل عام؛ بسبب خلافات الجيرة، وأطلق وابلًا من الرصاص من بندقية آلية، قتل فيها الرجل وابن عمه وأحد أقاربه.

ولم يكتف بذلك بل توجه إلى منزل ابن الرجل أيضًا وقتله؛ لمعايرته له بواقعة التعدي عليه، ثم أخيرًا أطلق الرصاص على صديقه لنفس السبب، ليكون إجمالي القتلى 4 أشخاص وإصابة واحد.

وأثبتت التحريات والتحقيقات أن ما حدث كان لرد كرامة الرجل أمام جيرانه وأقاربه وأهل بلده، بأن يقتل غريمه وعقب إطلاق الرصاص أبلغ الأهالي الجهات المسؤولة للتحقيق.