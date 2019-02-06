بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك (تشمل السواحل منها) وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة. بينما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان ( تشمل الأجزاء الساحلية منها) .

ولايستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.