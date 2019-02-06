والد المبتعث السعودي القتيل بأمريكا يروي تفاصيل الواقعة: هذه دوافع القتلة

نايف السالم(صدى):

روى والد المبتعث بندر عامر البارقي، تفاصيل مقتل ابنه مشنوقاً بسلك مكنسة كهربائية استخدمه القاتل داخل غرفته.

وقال الوالد: ” السفارة السعودية في واشنطن أبلغتني بالنتائج الأولية للتقرير الطبي عن أسباب الوفاة، ولن أتنازل عن حق ابني، وأبلغت السفارة بالأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجريمة، وهم من أصحابه السعوديين، وهناك الكاميرات ستوثق كافة الأدلة، إضافة إلى البصمات التي تم أخذها من مسرح الجريمة “.

وتابع بندر أن نقل جثمان بندر سيتم يوم الجمعة القادم من لوس أنجلوس إلى مدينة جدة، ومنها إلى أبها ثم إلى مدينة بارق، ليتم دفنه، مضيفًا أن تميز ابنه وتفوقه وعدم رغبته في الانخراط مع زملائه ممن لا يلتزمون بدراستهم قد يكون أهم دافع للجريمة، لما عُرف عن بندر من تميزه، ولعدم اختلاطه بالغرباء وتواصله الدائم مع أسرته.

وقال ” البارقي ” والد الطالب: ” وُجد ابني متوفى والسلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة الحادثة “، مؤكدًا أن ابنه بندر تلقى تهديداً بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وكانت وفاته سبقت حجوزات الطيران التي تم تجهيزها تمهيداً لعودته عندما كان يردد لوالده ” بيقتلوني. ”

واختتم: ” ما زالت التحقيقات جارية وننتظر التوجيهات في إخلاء جثمانه ونقله إلى المملكة، ونحن صابرون على قضاء الله وقدره، وعزاؤنا في ابني بندر سيرته العطرة. “