بالفيديو والصور.. حفيدة إحدى ناجيات ” إبادة الأرمن “: قتلوا الرجال ثم اغتصبوا الفتيات طوال الليل
سيحيي العالم، في 24 أبريل، ذكرى إبادة الأتراك للأرمن، في تذكرة أن العالم لم يسجل أبشع من ما فعله الأتراك بالمدنيين الأرمن، وكانوا يعدمون الأمهات والآباء وأطفالهم معهم في أحضانهم برصاصة واحدة.
وروت، حفيدة إحدى الناجيات من مجازر الأتراك، جانبًا من قصة الإبادة، التي لم يشهد العصر الحديث مجازر مثلها، وحتى النازيين لا يقارنون بالأتراك في بشاعتهم.
وقالت أحدى الناجيات، في مقطع فيديو ظهر فيه صور في غاية البشاعة والقسوة، وكان عمرها 8 أعوام عندما بدأت إبادة الأتراك للأرمن: ” إن الأتراك بعدما قتلوا جميع الرجال جمعوا النساء والأطفال ثم بدأوا في اغتصاب الفتيات طوال الليل “، ويخفون وراء أقنعتهم أن الدولة العثمانية كانت خلافة إسلامية.
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أن يوم 24 أبريل / نيسان يومًا لإحياء ذكرى ” إبادة الأرمن. ”
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3393 ] نشر منذ 17 دقيقة
حتى اليهود ماسووها …
اشبع يا اردوخان بأجدادك اللي
تفتخر فيهم وتريد ان تعيد امجادهم
وتكون خليفة ..تخسي وتعقب ماتكون
حاكم ولا على قطيع كلاب..
لقد فعلوا الافاعيل في بلاد الشام من
شتى انواع التعذيب .. الخازوق وغيره .
عندما يشعر الواحد بالنقص الدائم فأنه
يحاول ان ينتقم في كل ماحولة وماتقع يدة علية .
بانت نواياكم القذرة الوضيعة مثلكم ياحثالة …!! .
تركي بن سعيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
وماذا فعل اجداد الرئيس الفرنسي الكلب بالجزائريين
كذلك ما فعل الإيطاليين بالليبيين