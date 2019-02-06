بالفيديو والصور.. حفيدة إحدى ناجيات ” إبادة الأرمن “: قتلوا الرجال ثم اغتصبوا الفتيات طوال الليل

طلال الضوي(صدى):

سيحيي العالم، في 24 أبريل، ذكرى إبادة الأتراك للأرمن، في تذكرة أن العالم لم يسجل أبشع من ما فعله الأتراك بالمدنيين الأرمن، وكانوا يعدمون الأمهات والآباء وأطفالهم معهم في أحضانهم برصاصة واحدة.

وروت، حفيدة إحدى الناجيات من مجازر الأتراك، جانبًا من قصة الإبادة، التي لم يشهد العصر الحديث مجازر مثلها، وحتى النازيين لا يقارنون بالأتراك في بشاعتهم.

وقالت أحدى الناجيات، في مقطع فيديو ظهر فيه صور في غاية البشاعة والقسوة، وكان عمرها 8 أعوام عندما بدأت إبادة الأتراك للأرمن: ” إن الأتراك بعدما قتلوا جميع الرجال جمعوا النساء والأطفال ثم بدأوا في اغتصاب الفتيات طوال الليل “، ويخفون وراء أقنعتهم أن الدولة العثمانية كانت خلافة إسلامية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أن يوم 24 أبريل / نيسان يومًا لإحياء ذكرى ” إبادة الأرمن. ”