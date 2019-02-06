بالفيديو.. مواطن صديق للأسود والتماسيح

علي القحطاني(صدى):

أحب مواطن تربية الحيوانات بأنواعها، حتى أصبح هاوياً لمرافقة الحيوانات المفترسة، وصديقاً يجاور الأسود والضباع.

ويعيش فيصل عسيري، في مدينة أبها جنوب غربي المملكة، حقق حلمه في إنشاء حديقة خاصة بالحيوانات الأليفة والمفترسة، بعد عمل متواصل دام عشرة أعوام، بجوار شارع الفن بمدينة أبها، حارصًا على التنوع واستقطاب الحيوانات الغربية والنادرة، التي تتلاءم مع الأجواء في جنوب المملكة.

ويسعى فيصل إلى رعايتهم وتقديم الطعام المناسبة لكل حيوان، كما واظب على المشاركة في العديد من المهرجانات التعليمية والترفيهة.

وتستقبل حديقته طول الأسبوع طلبة المدارس، بهدف المعرفة وتزويدهم بثقافة عن تلك الحيوانات وعما تضمه الحديقة، التي يعيش فيها أسود وضباع وثعابين سامة وتماسيح وأنواع الطيور.