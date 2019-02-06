برشلونة يرفض مقترح لـ ” نايكي “

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت تقارير إعلامية إسبانية، عن رفض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مقترحاً من شركة “ نايكي ” الأمريكية للملابس الرياضية لتصميم زيه الاحتياطي الذي سيرتديه في موسم 2021/2020 باللون الأبيض.

وقالت المصادر أن مجلس إدارة برشلونة صوت ضد هذا الاقتراح خوفاً من رد الفعل السلبي لجماهير النادي إذا ما ارتدى لاعبو فريقهم المفضل زياً يكتسي بلون قميص الغريم التقليدي للفريق، ريال مدريد.

ويذكر أن برشلونة كان لديه زياً احتياطياً يتكون من قميص يكتسي باللون الأبيض وسروال أزرق حتى سبعينات القرن الماضي، ويعتبر الهولندي الراحل يوهان كرويف هو آخر أساطير برشلونة الذين ارتدوا هذا الزي.