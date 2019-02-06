الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية على مناطق المملكة

سعيد العجل(صدى):

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية و الحالة المطرية على اغلب مناطق المملكة من اليوم الاربعاء حتى يوم الاثنين 6 /6/ 1440 هـ الموافق 11 /2/2019 م .

وبينت انها تتوقع وفقاً لما ورد لها بمشيئة الله تعالي أن تتأثر المناطق التالية (الرياض – مكة المكرمة – الحدود الشمالية – حائل – تبوك – القصيم – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية – عسير – جازان – الجوف )

واهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالأخوة المواطنين والمقيمن بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزة بالمناطق الخطرة ودعتهم الي الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.