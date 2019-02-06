شاب يصارع أسد حتى الموت

واشنطن(صدى):

ساعدت شجاعة عدّاء في ولاية كولورادو الأمريكية في إنقاذ حياته من موت محقق.

وجاء ذلك بعد أن هاجمه حيوان مفترس على إحدى الطرق القريبة من الغابات، أثناء ممارسته الركض، الاثنين الماضي، عندما داهمه أحد أسود الجبل في متنزه، وقال إنه نجا من أنياب الأسد الحادة ومخالبه القوية بيديه الخاويتين، دون سلاح أو مساعدة من أحد.

وسمع الشاب صوتًا غريبًا يأتي من خلفه أثناء الركض، وعندما استدار هاجمه أسد الجبل، الذي يبلغ وزنه نحو 40 كيلوجرامًا، وقام الأسد بعضّ الشاب في الوجه والساعد، لكن إصرار الأخير مكنّه من تفادي الموت عقرًا بالأنياب الحادة؛ إذ همّ الشاب بتطويق الأسد من رقبته، وشدد عليه الخناق حتى قتله.

وقال حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “: ” إنه على الرغم من أن العدّاء كان قادرًا على قتل الأسد بيديه الخاويتين، يجب على الآخرين محاولة الابتعاد عن الأسود والتراجع ببطء إذا كان ذلك ممكنًا. “