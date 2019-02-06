حقيقة تخلي ” كاظم الساهر” عن اسم عائلته

أميرة خالد(صدى):

انتشرت وثيقة تشير إلى تقدم الفنان العراقي كاظم الساهر إلى السلطات الرسمية في بلده بطلب تغيير اسم عائلته في أوراقه الثبوتية.

وتضمنت الوثيقة: ” إني، المواطن كاظم جبار ابراهيم السامرائي،… أروم تغيير اللقب الخاص بي من ” السامرائي ” إلى ” الساهر ” كون اللقب الأخيرة يمثل اسم الشهرة ” كاظم الساهر ” ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى. لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع ” .

وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات اللواء هيثم الغرباوينفى، إنه يمكن تغيير اللقب في حال كان الطلب رسمياًوحاصلاً على موافقة الوكيل الأقدم.

وأضاف أنه على المحامي التوجه إلى المديرية معما يشير إلى حدوث تلك الموافقة. كما تم نشر الوثائق الثبوتية للفنان وأظهرت أنه من مواليد الموصل العام 1957 وأنه كان متزوجاً من عروبة هاشم رسن.