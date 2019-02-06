عسكري يرتدي زي “ ضابط ” ليتحرش بالفتيات

خالد الظفيري(صدى):

قررعسكريًا برتبة “ وكيل عريف ” في الداخلية الكويتية، ارتداء زي ضابط برتبة ملازم، ليتحرش بطالبات أحد معاهد التعليم.

ورصدو رجال الأمن مركبة مظللة تعمد صاحبها التردد على المعهد يتحرش بالطالبات، وعندها توجه إليه قائد الدورية، وأوقفه بغية التحقيق معه، فادعى أنه ملازم في وزارة الداخلية بعدما وضع على كتفيه نجمة. .

وطلب منه هويته العسكرية حتى يتأكد منها، لكن الأخير استشاط غضبًا في وجه العسكري وحاول أن يخيفه برتبته المزيفة، لكن العسكري أصر على التثبت من هويته، فأخرجها له، ليتضح أنه ليس ملازمًا، وأنه عسكري في الداخلية برتبة “ وكيل عريف ” .