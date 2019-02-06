شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة.. إليكم الشروط والتفاصيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين عن توافر عدد من الوظائف التقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي بالرياض.

أشارت شركة زين إلى الوظائف المطلوبة منها أخصائي تخطيط شبكات النقل (Transport Planning Specialist) بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة اتصالات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة في نفس الجال.

وأبانت الشركة أن أخصائي رئيسي تحسين الأداء (Core Optimization Senior Specialist)، بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

ومن ضمن الوظائف المطلوبة: أخصائي أول توصيل التصاميم – التخطيط اللاسلكي (Radio Planning – Design Delivery Senior Specialist ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

وشملت الوظائف أيضا: مدير أول توصيل التصاميم – التخطيط اللاسلكي (Radio Planning – Design Delivery Senior Manager)، يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال، ومدير أول وحدة تخطيط الموجات اللاسلكية (Radio Planning – Planning Senior Manager)، ويشترط أن بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، هندسة اتصالات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب علىالرابط في موعد أقصاه الخميس 1440/6/9هـ (الموافق 2019/2/14م).