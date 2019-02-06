تصريح ناري من رئيس الاتحاد الألماني لنظيره في الفيفا

نواف السالم(صدى):

شدد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد جريندل، اليوم الأربعاء، على نظيره رئيس الاتحاد الدولي للعبة ” فيفا ” ، السويسري جياني إنفانتينو، بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ” يويفا “، وذلك قبيل إعادة انتخابه عضواً بمجلس فيفا.

وأوضح جريندل، قائلًا: ” سأكون مسروراً إن استطعنا التوصل إلى تعاون بناء بين فيفا ويويفا.. وهذا يتطلب بالطبع أيضاً الشفافية ومراعاة مصالح أوروبا من قبل فيفا ” ؛ حيث يتطلع إنفانتينو بحماس إلى إجراء تعديلات في بطولات مختلفة، واستقطب شركاء رعاية محتملين، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل دقيقة لتلك العروض.

وأضاف رئيس الاتحاد الألماني: ” لا أقصد أي شيء سيء بشأنه.. ونحن الآن بانتظار رؤية الصيغة النهائية لما سيقدمه فريق العمل المكلف من قبل فيفا ” ؛ بينما يتعلق الجدل بمقترح إطلاق بطولة دوري أمم عالمية، إلى جانب إدخال تعديلات كبيرة على بطولة كاس العالم للأندية.

ومن الجدير بالذكر، أنه تردد أن الجهات الاستثمارية المطروحة من قبل إنفانتينو، مستعدة لتقديم تمويل بقيمة 25 مليار دولار، لكن يويفا يخشى من جانبه أن تؤثر هذه المنافسات الجديدة المقترحة، بشكل سلبي على قيمة دوري أمم أوروبا وكذلك دوري أبطال أوروبا.