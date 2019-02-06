بالصور.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بمكة  

نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري على طريق الخواجات بمكة المكرمة، ما نتج عنه مصرع شخص وإصابة أربعة آخرون بإصابات بليغة.

وفي التفاصيل، ورد إخطارا إلى الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر صباح اليوم يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما “جيب صالون” والأخرى “كامري”، عند مدخل هجرة آل رده على طريق الخواجات بمكة المكرمة.

وقال شاهد عيان إن حادث السير أسفر عن وفاة شخص وإصابة أربعة؛ بينهم اثنان إصابتهما خطيرة، وآخران إصابتهما متوسطة، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى عن طريق فرق الهلال الأحمر التي باشرت الحادث على الفور بمساندة من مرور العاصمة المقدسة.

وأعاد الحادث مطالب الأهالي بضرورة توسعة الطريق الذي يفتقر للصيانة وأدوات السلامة، فضلاً عن تفرعاته الخطيرة مع القرى الواقعة حوله، وهي السبب الرئيس لوقوع الحوادث المتكررة على الطريق نفسه بعد عامل السرعات العالية.