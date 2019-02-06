” حقوق الإنسان ” تعلن عن 34 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة حقوق الإنسان باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لديها على سلم أجور الهيئة للمواطنين من الجنسين للعمل بمقر الرياض .

وأبانت الهيئة أن الوظائف المطلوبة هي :

1- أخصائي مساعد “عدد 3 ” ويشترط : بكالوريوس موارد بشرية أو ما يعادلها ،

2- محاسب مساعد “عدد 3″ ويشترط : بكلوريوس محاسبة .

3- أخصائي مساعد عدد”1” ويشترط : بكالوريوس إدارة مالية أو ما يعادلها .

4- اخصائي مساعد عدد “5” ويشترط : بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها .

5- اخصائي أمن وحوكمة معلومات عدد “1” ويشترط : بكالوريوس في مجال أمن المعلومات أو ما يعادلها ، وتوفر أحد شهادات :

( CISSP, CISM, CRISC, +SECRUTY)​

6- اخصائي شبكات عدد “1” ويشترط بكالوريوس في ذات المجال أو ما يعادله ، وتوفر أحد شهادات : ( CCNA, CNNP, CISSP, CCIE )

7- فني دعم تقنية معلومات عدد ” 1″ دبلوم ” سنتين بعد الثانوي ” في مجال الحاسب الآلي أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات.

8- أخصائي عدد “3” ويشترط :بكالويوس في مجال القانون مع خبرة 3 سنوات وإجادة الإنجليزية والفرنسية .

9- أخصائي أول عدد “4” ويشترط ماجيستير في مجال العلاقات الدولية مع خبرة 4 سنوات وإجادة الإنجليزية والفرنسية ، وعدد من وظائف الأخصائيين والمترجمين والمراجعين .

وقالت الهيئة أن التقديم متاح بدءً من من يوم الخميس الموافق 2 \ 6 \1440هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 16 \ 6 \1440هـ ، على الرابط التالي : هنا