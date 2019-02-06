بالفيديو.. حلا الترك تتعرض لموقف محرج من أحد معجبيها

المنامة(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة حلا الترك أثناء تواجدها مع والدتها منى السابر في أحد المحلات الخاصة ببيع الأحذية.

وبدا في المقطع المتداول حلا خلال حديثها من أحد المعجبين الذي طلب منها أن تغني، لكنها ارتبكت واستنجدت بوالدتها التي ظهرت متضايقة ومتوترة، ومن ثم رفضت حلا طلبه.

وأوضحت أنها لا تمانع من التقاط الصور معه إلا أنها لن تصور فيديو وتغني فيه.

وسادت حالة من الجدل الواسع بين رواد التواصل الاجتماعي الذين اتهموا والدتها بـ”القسوة”، وسوء معاملة ابنتها بين جمهورها، حيث أنها تتحكم بكل خياراتها الفنية الإعلانات والمقابلات، بعدما كان طليقها المنتج محمد الترك يهتم بكل تلك الأمور. ولكن في الحقيقة أنها شعرت بالخوف عليها.