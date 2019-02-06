حقيقة اقتراب ” فيلموتس ” من قيادة العين

ماجد محمد(صدى):

كشف غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن حقيقة وجود أيّ مفاوضات من قبل ناديه مع البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب منتخب كوت ديفوار السابق.

ونفى ” الهاجري “عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” كل ما تردد حول هذه الأنباء، قائلاً: ” الأسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض أمر مستغرب وعار عن الصحة ” .

وتابع: ” ردًّا على أكثر الأسئلة الواردة أؤكد أن العين لم يفاوض أيَّ مدرب بلجيكي، وهناك مدربان اثنان من مدرستين مختلفتين نثق في قدراتهما على المساهمة في تحقيق طموحات الزعيم المحلية والآسيوية ” .

يُذكر أنه تم تداول أخبار قوية عن اقتراب العين من التعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.