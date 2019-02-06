حقيقة اقتراب ” فيلموتس ” من قيادة العين
كشف غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن حقيقة وجود أيّ مفاوضات من قبل ناديه مع البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب منتخب كوت ديفوار السابق.
ونفى ” الهاجري “عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” كل ما تردد حول هذه الأنباء، قائلاً: ” الأسم الذي تم تداوله في الإعلام بشعار الخبر الحصري من البعض أمر مستغرب وعار عن الصحة ” .
وتابع: ” ردًّا على أكثر الأسئلة الواردة أؤكد أن العين لم يفاوض أيَّ مدرب بلجيكي، وهناك مدربان اثنان من مدرستين مختلفتين نثق في قدراتهما على المساهمة في تحقيق طموحات الزعيم المحلية والآسيوية ” .
يُذكر أنه تم تداول أخبار قوية عن اقتراب العين من التعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.
اترك تعليقاً