جامعة الباحة تكشف عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل الوظائف الصحية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا؛ حيث طالبت جميع من تتوفر لديه شروط شغل الوظائف التقدم للمركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق خلال خمسة أيام من تأريخ 5/6/1440 هـ.

وأشارت الجامعة، إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب اختبار تحريري، ومقابلة شخصية؛ لافتةً إلى أن الترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– أخصائي تمريض (للنساء).

– أخصائي أشعة تلفزيونية (للنساء).

– صيدلي إكلينيكي (للرجال).

– طبيب استشاري – باطنة (للرجال).

– طبيب استشاري – نساء وولادة (للرجال).

– طبيب نائب – طب طوارئ (للرجال).

– طبيب نائب – أطفال (للرجال).

– طبيب نائب – علاج أسنان (للرجال).

– طبيب نائب – أطفال (للنساء).

– طبيب نائب – نساء وولادة (للنساء).

– طبيب نائب – نفسية (للرجال).

-طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للرجال).

– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للنساء).

– طبيب مقيم – عام (للرجال).

– طبيب مقيم – عام (للنساء).

– مساعد صحي – تخطيط القلب (للرجال).

– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال).

– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال).

– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء).

-فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء).

– فني – استعاضة أسنان معادن (للنساء).

– فني – سجلات طبية (للنساء).